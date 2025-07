Esplosione stellare scoperta grazie a un gioco di “enigmistica cosmica”

MeteoWeb

Scoperta l’esplosione di una stella grazie alla partecipazione di semplici cittadini impegnati in un gioco di enigmistica ‘cosmica’: è un nuovo successo della cosiddetta citizen science, in un progetto che ha visto il coinvolgimento di 3.500 persone che nel tempo hanno analizzato quasi 3 milioni di immagini. Un lavoro coordinato da Tom Killestein, dell’Università britannica di Warwick, e Lisa Kelsey, dell’Università di Cambridge, che ha portato a una pubblicazione sulla rivista Astronomy and Astrophysics.

Ricorda il gioco di enigmistica ‘trova le differenze’ ma in questo caso è su scala cosmica: è Kilonova Seekers, una app che chiede al pubblico di trovare le differenze tra due immagini di piccole porzioni di cielo notturno ma scattate a distanza di qualche giorno. “Kilonova Seekers rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di cimentarsi con l’astrofisica”, ha detto Killestein. Il sistema permette infatti di analizzare migliaia di foto al giorno a dare realmente un aiuto a smaltire parte del lungo lavoro di analisi che sarebbe altrimenti impossibile vista la grande mole di informazioni in arrivo ogni giorno dai telescopi.

In questo caso, alcuni partecipanti, ad appena 3 ore e mezza dagli scatti, hanno identificato la presenza di un nuovo punto di luce denominato GOTO0650, una cosiddetta stella variabile cataclismatica, ossia coppie di stelle in cui una delle due, solitamente una nana bianca, strappa materia all’altra. Un fenomeno periodico che crea violente esplosioni. Il riconoscimento rapido di questi fenomeni può permettere, come in questo caso, di attivare una sorta di avviso urgente per altre tipologie di telescopi così da far concentrare le osservazioni sull’esplosione in atto e capire meglio questi violenti fenomeni cosmici.

“Con oltre 2,8 milioni di classificazioni finora – ha detto Kelsey – la scoperta di GOTO0650 rappresenta davvero l’apice di due anni di duro lavoro costante da parte dei nostri volontari. Senza i volontari di Kilonova Seekers che hanno segnalato questo oggetto, non sarebbe stato possibile un rapido follow-up e questo oggetto potrebbe essere stato completamente ignorato”.