Open Day ESRIN 2025: l’ESA apre le porte per i 50 anni della sua fondazione

Il prossimo 26 settembre, l’ESRIN – il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicato ai Programmi di Osservazione della Terra – aprirà le porte al pubblico in occasione dell’Open Day 2025. Anche quest’anno l’evento – che si svolge in concomitanza con la Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea – si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica e alle missioni spaziali. Quest’anno ricorrono i 50 anni della fondazione dell’ESA, il cui obiettivo primario è creare benefici concreti per tutti i cittadini europei e costruire un futuro sostenibile e inclusivo, nello spazio e sulla Terra.

Un ricco programma di attività

Grazie a un programma ricco e variegato, i visitatori vivranno un’esperienza unica per scoprire come i progetti dell’ESA migliorano concretamente la vita di milioni di europei e contribuiscono a svelare i misteri della Terra e dell’Universo. Durante l’evento, comunicatori ed esperti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso il mondo dell’ESA, fatto di approfondimenti, talk ispirazionali e quiz interattivi pensati per mettere alla prova la curiosità e la voglia di esplorare.

Un ciclo di talk e presentazioni permetterà di conoscere le missioni ESA dedicate allo studio del nostro pianeta e all’esplorazione dello spazio profondo.

I più giovani potranno partecipare a divertenti laboratori didattici, pensati su misura per la loro età con l’obiettivo di avvicinarli alla scienza e allo spazio.

Attraverso minitour guidati nel Centro Multimediale di Osservazione della Terra, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le attività svolte in ESRIN nel campo dell’osservazione terrestre, fondamentali per conoscere e proteggere il nostro pianeta.

Dalla terrazza Uliveto i visitatori potranno anche osservare la volta stellata e i pianeti grazie a potenti telescopi professionali che saranno messi a disposizione di tutti.

I lanci di razzo-modelli saranno un’altra attrazione della serata, che porterà entusiasmo e stupore tra grandi e piccoli.

L’ESA Space Shop sarà aperto per tutto il corso dell’Open Day: un’occasione unica per portare a casa un autentico pezzo di spazio targato ESA, tra gadget esclusivi, design ispirato all’esplorazione e passione per l’Universo.

Come partecipare

Le registrazioni all’evento 2025 potranno essere effettuate sul sito di Frascati Scienza, attraverso una pagina che sarà attivata nel mese di settembre. Sarà possibile prenotarsi a una di queste due fasce orarie: dalle 17:00 alle 20.00 o dalle 20:00 alle 23:00. Ulteriori dettagli sulle attività proposte saranno presto disponibili nella pagina italiana del portale dell’ESA (https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Italy). Si consiglia di seguire i profili social di ESA Italia su X e Bluesky, per rimanere costantemente aggiornati.