Europa in ritardo sul riempimento degli stoccaggi di gas: l’obiettivo entro novembre

MeteoWeb

Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE), l’Europa ha già accumulato 70 miliardi di metri cubi di gas nei suoi stoccaggi sotterranei. Dall’inizio della stagione estiva, l’iniezione netta di gas negli stoccaggi Ue ha raggiunto quasi 33 miliardi di metri cubi, sui 61 miliardi di metri cubi necessari per raggiungere il 90% della capacità di stoccaggio entro il prossimo inverno. Secondo i dati GIE, il 16 luglio l’iniezione di gas negli stoccaggi Ue ammontava a 337 milioni di metri cubi. I prelievi sono aumentati a 33 milioni di metri cubi. Il volume totale di gas nelle riserve attualmente è il settimo più alto mai registrato per il mese di luglio, 70 miliardi di metri cubi, in calo del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad oggi gli stoccaggi di gas in Europa sono pieni al 63,88%, ovvero 8,82 punti percentuali in meno rispetto alla media quinquennale di questi dati, e si confronta con l’81,6% registrato nello stesso periodo del 2024. In base alle normative della Commissione europea, gli Stati membri sono tenuti a riempire i propri stoccaggi al 90% entro il 1° novembre di ogni anno.

Questo requisito contribuisce anche alla pressione al rialzo sui prezzi del gas naturale nel mercato europeo. Secondo i calcoli dell’agenzia TASS, per raggiungere il livello di riempimento obbligatorio, l’Ue dovrà iniettare non meno di 61 miliardi di metri cubi di gas durante la prossima stagione di stoccaggio. Questa cifra è superiore di quasi il 50% rispetto all’iniezione netta dello scorso anno e si colloca tra le più elevate della storia.

In precedenza, Gazprom aveva previsto che l’Europa avrebbe dovuto affrontare difficoltà nel riempire gli stoccaggi prima dell’inverno. Quest’estate i Paesi europei avranno bisogno di più gas per ricostituire le riserve e, a causa della limitata nuova capacità di fornitura sul mercato, dovranno competere con l’Asia per il GNL, dove la domanda è anch’essa in aumento. Il Gas Exporting Countries Forum aveva analogamente previsto che l’Ue avrebbe incontrato notevoli difficoltà nel raggiungere il 90% dei livelli di stoccaggio entro l’inverno, prevedendo inoltre che i prezzi estivi del gas avrebbero superato quelli invernali, compromettendo la logica economica dello stoccaggio. Questa settimana in Europa è stata notevolmente più calda della precedente.

L’energia eolica ha rappresentato il 15% della produzione di elettricità Ue a giugno e circa il 12% a luglio. Il prezzo medio di acquisto del gas in Europa è stato di circa 439 dollari per 1.000 metri cubi a giugno e di circa 417 dollari a luglio.