Fentanyl, Trump firma legge che inasprisce le pene

Il presidente USA Donald Trump ha firmato una legge bipartisan volta a limitare il flusso illecito di fentanyl negli Stati Uniti e a fermare “questa orribile piaga“, ha detto. Il provvedimento riclassifica l’oppioide come droga di Tabella I, il che potrebbe comportare pene più severe per i condannati per reati correlati al fentanyl. “La pena minima sarà dieci anni“, ha spiegato il presidente.