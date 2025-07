Ferratista bloccato nel vuoto a Foresto: salvato in elicottero

MeteoWeb

Intervento di soccorso oggi pomeriggio nell’Orrido di Foresto (Torino), dove un uomo è rimasto sospeso nel vuoto dopo una caduta lungo la via ferrata, nei pressi del terzo ponte tibetano. Il ferratista, in difficoltà in un tratto strapiombante, rischiava la sindrome da sospensione. L’allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino, che ha imbarcato due tecnici e due sanitari volontari. L’uomo è stato raggiunto con il verricello, calato a terra e stabilizzato con l’immobilizzazione della colonna. Recuperato e portato a bordo dell’elicottero, è stato trasferito in ospedale in codice giallo per sindrome da sospensione e principio di ipotermia.