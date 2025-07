Il figlio di Julio Sergio è morto: il tragico annuncio sui social dell’ex portiere della Roma

MeteoWeb

Oggi il cuore di Julio Sergio, ex portiere della Roma, è stato spezzato dalla morte del figlio Enzo, appena 15enne. A darne l’annuncio è stato lo stesso padre, attraverso un messaggio su Instagram che rimarrà scolpito nella memoria: una scritta bianca su sfondo nero che riporta le date di nascita e morte del ragazzo, accompagnata da piccole stelle a illuminare il suo nome. Enzo ha combattuto con coraggio contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Nonostante gli sforzi e le cure, la sua condizione è peggiorata negli ultimi giorni, portandolo in coma.

Le parole di Julio Sergio, che aveva condiviso la situazione nelle sue storie su Instagram, avevano fatto capire che le speranze si stavano riducendo: “la situazione rimane quella di cui parliamo da giorni, irreversibile. È ancora in coma indotto, sotto sedazione, con il catetere per l’ossigeno. Ma soprattutto, in questo momento, è in pace, circondato dall’affetto della nostra famiglia e dei suoi cari. Non soffre e non sente dolore”.