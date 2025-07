Fincantieri consegna alla Marina Indonesiana la prima nave multi-missione

MeteoWeb

Lo stabilimento Fincantieri di Muggiano (La Spezia) ha consegnato la prima delle due unità navali combattenti multi missione destinate alla Marina Indonesiana. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, l’ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Marina Indonesiana Muhammad Ali, l’ambasciatore d’Indonesia in Italia Junimart Girsang, l’ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino e l’ammiraglio Giacinto Ottaviani, direttore nazionale degli Armamenti. La Kri Brawijaya-320, costruita e destinata da Fincantieri in tempi brevissimi alla Marina Militare Indonesiana, grazie anche alle nuove sinergie costruttive messe in atto dal Gruppo, è la prima di due unità multi missione insieme alla gemella, la Kri Prabu Siliwangi-321, rappresenta un importante tassello nello sviluppo della partnership strategica tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano.

“Le due navi andranno a rappresentare le unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana, che contribuiranno alla stabilità del quadrante Indo-Pacifico e alla tutela degli interessi nazionali; indonesiani”, spiega Fincantieri in una nota.

Si tratta di una classe di navi altamente versatile progettata per svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui operazioni di combattimento in prima linea, pattugliamento con capacità di soccorso in mare e operazioni di Protezione Civile. Inoltre, “l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa”. La nave è lunga 143 metri, può raggiungere una velocità di oltre 31 nodi, ospitare 171 persone di equipaggio ed è dotata di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas più un sistema di propulsione elettrica.