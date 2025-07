Flossie acquista potenza e diventa un uragano di 1ª categoria al largo del Messico

MeteoWeb

La tempesta tropicale Flossie si è intensificata trasformandosi in un uragano di 1ª categoria lungo la costa sudoccidentale del Pacifico messicano: lo ha annunciato il Centro Nazionale per gli Uragani degli Stati Uniti (NHC), con sede a Miami, confermando che il ciclone ha raggiunto venti sostenuti di 120 km/h nelle scorse ore. Secondo le ultime rilevazioni, Flossie si trova a circa 280 km a Sud di Manzanillo e si sta muovendo verso Ovest-Nord/Ovest a una velocità di 17 km/h. Sebbene il centro del sistema rimanga al largo, le autorità avvertono che la tempesta porterà piogge moderate su diversi Stati costieri.

Uragano Flossie, allerta Meteo in Messico

Il governo messicano ha emesso un’allerta per tempesta tropicale lungo il tratto costiero compreso tra Punta San Telmo e Playa Perula. Resta inoltre in vigore una sorveglianza per tempesta tropicale – una misura preventiva che segnala la possibilità di condizioni pericolose entro 48 ore – per la fascia costiera da Zihuatanejo a Cabo Corrientes.

I meteorologi prevedono precipitazioni diffuse, che potrebbero estendersi fino all’inizio della prossima settimana, interessando in particolare gli stati di Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco. Queste piogge potrebbero causare allagamenti, frane e interruzioni locali nei servizi.