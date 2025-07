Forte maltempo sul Tour de France: freddo e pioggia sulla 2ª tappa per il Ciclone che domani arriverà in Italia

MeteoWeb

Le strade di Lauwin-Planque, piccolo comune del dipartimento del Nord nella regione Hauts-de-France, si sono svegliate questa mattina sotto un cielo plumbeo e una pioggia insistente. Alla partenza della seconda tappa del Tour de France 2025, la temperatura non supera i +17°C, un valore decisamente anomalo per l’inizio di luglio in questa parte d’Europa.

Il percorso prevede l’arrivo a Boulogne-sur-Mer, città costiera affacciata sul Canale della Manica, nel pomeriggio. Anche lì, il meteo non promette clemenza: le previsioni indicano pioggia continua, forti raffiche di vento atlantico e una temperatura che resterà ferma a +17°C, creando uno scenario più tipico dell’autunno inoltrato che dell’estate.

Geografia di un meteo estremo: tra Fiandre francesi e costa della Manica

La tappa attraversa il cuore delle Fiandre francesi, una zona di pianure e dolci colline modellate dai venti umidi provenienti dall’Atlantico. Lauwin-Planque si trova a pochi chilometri da Douai, in un’area densamente urbanizzata e ricca di corsi d’acqua che accentuano l’umidità atmosferica. Man mano che i corridori si avvicineranno a Boulogne-sur-Mer, affronteranno tratti esposti ai venti del Pas-de-Calais, con un clima tipicamente oceanico: precipitazioni frequenti e variazioni termiche contenute.

L’arrivo a Boulogne-sur-Mer, principale porto peschereccio francese sul Canale della Manica, sarà segnato dall’instabilità dovuta a questa perturbazione che domani raggiungerà l’Italia.

Le cause del freddo e le conseguenze per l’Italia

La perturbazione responsabile di questo scenario inusuale è una saccatura di origine nordatlantica, con aria polare-marittima che scende lungo un asse Islanda-Golfo di Biscaglia. Questo afflusso di aria fredda sta generando condizioni di maltempo diffuso e temperature sotto la media di 5-7°C in tutta la Francia settentrionale.

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, la depressione si sposterà rapidamente verso sud-est, raggiungendo l’Italia già nella giornata di domani. Sono attesi:

Rovesci e temporali su tutto il Nord Italia, in estensione verso il Centro.

Crollo termico generalizzato con valori che, nelle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, potranno scendere di 8-10°C rispetto alle medie stagionali .

Raffiche di vento da nord-ovest e locali grandinate nei settori alpini e prealpini.

Un luglio dalle sembianze autunnali

Quello che stiamo osservando è un esempio di blocco atmosferico con Anticiclone delle Azzorre sull’oceano atlantico, che favorisce la discesa di masse d’aria fredde fino a latitudini insolitamente basse per il periodo. Mentre i corridori del Tour sfidano la pioggia e il freddo nordico, l’Italia si prepara quindi a vivere un inizio di settimana decisamente fuori stagione, che potrebbe portare localmente anche nevicate sulle Alpi oltre i 2.000 metri di altitudine, in modo particolare al Nord/Est.