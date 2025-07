Forte terremoto tra Spagna e Africa, epicentro al largo di Almeria | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto in mare tra Spagna e Africa, con epicentro al largo di Almeria (Andalusia): l’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.4, avvenuto alle 07:13 ora italiana ad una profondità di 14 km. Non risultano al momento danni a persone o cose. La zona tra Spagna e Africa, in particolare lo Stretto di Gibilterra, è sismicamente attiva a causa della convergenza tra la placca africana e la placca eurasiatica. Questa interazione genera una significativa attività sismica, con terremoti che possono essere di forte intensità.