Frana Cadore, installato il secondo pluviometro: completato il nuovo sistema di allerta

Oggi a San Vito di Cadore (Belluno) è stato installato il secondo pluviometro per il monitoraggio della parete di Croda Marcora, dalla cui cima si sono staccate le frane che hanno prodotto le due colate detritiche che una decina di giorni fa hanno invaso e bloccato la statale 51 Alemagna che porta a Cortina d’Ampezzo. La strumentazione, fornita dalla Provincia di Belluno e posizionata a circa 3000 metri di quota con l’ausilio di un elicottero della Regione, darà l‘allerta di nuove colate detritiche in caso di precipitazioni.

Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale alla Difesa del suolo e della Protezione Civile, ha ringraziato la Regione Veneto “per la tempestiva collaborazione. Quando le istituzioni lavorano insieme in sinergia, i risultati arrivano velocemente e in modo efficace”, dice. “Il pluviometro è uno degli strumenti fondamentali per l’attivazione dei sistemi di allerta e monitoraggio, che saranno gestiti da Anas per la sicurezza della viabilità sulla Strada statale 51. La sicurezza del territorio è una priorità. Continuiamo a lavorare con determinazione“, aggiunge.

Ieri, secondo giorno di riapertura parziale e solo diurna della statale, era stato installato il radar interferometrico del Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze. Ormai completato il sistema di allerta, dalla prossima settimana la statale 51 Alemagna dovrebbe essere riaperta anche di notte.

Inoltre, ai microfoni di Radio Cortina e come si legge sui social dell’emittente, Stefano Ghezze, assessore del Comune di Cortina d’Ampezzo, ha detto che i Comuni di San Vito e Cortina “stanno raggiungendo un’intesa, assieme al Presidente delle Regole d’Ampezzo, per consentire il transito tramite servizio navette, lungo la strada silvopastorale situata sulla destra del Boite, in particolar modo in caso di emergenza o di chiusura della statale 51″.