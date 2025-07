Frana sulla strada San Bartolo a Pesaro: diversi alberi caduti

MeteoWeb

Questa mattina, a Pesaro una frana ha causato la caduta di diversi alberi in strada San Bartolo con conseguente chiusura del tratto. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 6. La strada è stata chiusa fino alla fine delle operazioni di rimozione degli alberi e messa in sicurezza, che hanno impegnato i Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di motoseghe, per quasi tutta la mattinata. Dopo l’intervento, ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie per consentire l’intervento del personale tecnico del Comune, il tratto stradale è stato riaperto.