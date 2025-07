Francavilla al Mare: salva un bambino in difficoltà tra le onde, poi muore per un malore

MeteoWeb

Salva un bambino in mare in difficoltà a muore per un malore. E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Francavilla al Mare (Chieti). L’uomo stava trascorrendo una giornata di mare sulla spiaggia libera, vicino agli stabilimenti Asterope e Asteria, ha visto il piccolo in difficoltà tra le onde e si è tuffato per soccorrerlo. Dopo aver messo il bambino al sicuro, ha però accusato un malore ed è morto. Un bagnino si è tuffato in acqua ma per il 55enne non c’é stato nulla da fare. Sul posto personale medico del 118 e carabinieri.