Francia, tre dipartimenti del Sud-Est in allerta rossa per incendi boschivi

Météo-France ha messo in allerta rossa per incendi boschivi tre dipartimenti – Bocche del Rodano, Varo e Vaucluse – mercoledì 16 luglio, a causa di un “rischio molto elevato” di incendi. Nonostante il calo delle temperature, il ritorno dei venti di Maestrale e Tramontana nel Mediterraneo, con raffiche previste intorno ai 50-60km/h, aumenterà il rischio di incendi boschivi nella regione, ha dichiarato Météo-France in un comunicato stampa. Oltre a questi tre dipartimenti contrassegnati in rosso, sei dipartimenti meridionali – Alpi dell’Alta Provenza, Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault – saranno in allerta arancione mercoledì, rispetto ai dieci di martedì, inclusi sette nel Centro-Valle della Loira.

L’Aude e le Bocche del Rodano sono state colpite da gravi incendi la scorsa settimana. A Marsiglia, dove l’incendio si è esteso a nord della città, l’incendio ha causato diverse decine di feriti lievi, principalmente per inalazione di fumo, e ha colpito quasi 90 abitazioni.

“L’ondata di calore che ha colpito il Paese dal 19 giugno al 4 luglio ha aggravato la siccità del suolo e indebolito la vegetazione”, con, dopo le piogge primaverili, “lo sviluppo di numerose piante erbacee che si sono seccate a seguito di un giugno storicamente molto caldo e secco”, ha sottolineato il servizio meteorologico. “Questa vegetazione secca, favorevole agli incendi, è estremamente insolita per l’inizio di luglio, simile ad anni eccezionali come il 2017“, aggiunge Météo-France.

A causa di questi rischi di incendi, i prefetti dei dipartimenti interessati hanno emesso “divieti rigorosi” di accesso a molte delle catene montuose della regione. Nelle Bocche del Rodano, i Vigili del Fuoco hanno annunciato oggi di aver preposizionato unità antincendio in 30 punti strategici, oltre a 61 caserme mobilitate e al previsto rinforzo di tre colonne di altri dipartimenti.