Francia, incendio in corso nell’Ardeche: già 10 ettari in fiamme

Un incendio è in corso nel Dipartmento dell’Ardeche, in Francia, dove sono già andati in fumo 10 ettari di vegetazione. Lo riferisce l’emittente televisiva “BfmTv”. Al momento nessuna abitazione è minacciata dalle fiamme, che secondo le autorità rischiano di avanzare per altri dieci ettari. L’incendio è divampato ai bordi di un’autostrada. Sul posto sono intervenuti 80 pompieri con 40 macchinari, un elicottero, due aerei Milane e uno Horus.