Francia, incendio assedia Marsiglia: 400 evacuati e 110 feriti, il maestrale si placa

Il Ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau ha fatto il punto della situazione sull’incendio che ieri ha assediato Marsiglia tutto il giorno: ben 700 ettari in fiamme, 400 persone evacuate, 800 pompieri mobilitati, 63 case danneggiate dalle fiamme, una decina delle quali completamente distrutte: “Al momento – unico sospiro di sollievo – non si lamenta nessun morto“, ha evidenziato il Ministro. “Tutto lascia pensare che ci avviamo verso un’estate ad alto rischio“, ha sottolineato tracciando un bilancio dei danni. Settantuno anziani sono stati evacuati da una casa di riposo, l’aeroporto è rimasto chiuso, i treni bloccati fino a una timida ripresa verso le 21:30 con le tratte regionali. In attesa che nella mattinata di oggi cali il vento di maestrale e si possa dichiarare l’incendio definitivamente domato, Retailleau ha parlato di una situazione comunque “sotto controllo“. Il Ministro reso omaggio al “coraggio dei pompieri di Marsiglia, che hanno fatto fronte ad un incendio rapido. Nove di loro, più 8 poliziotti municipali e 14 della polizia nazionale, sono rimasti feriti in modo leggero“.