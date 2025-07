Frane in Cadore, riaperta la Statale di Alemagna

MeteoWeb

Riaperta oggi la Strada statale 51 di Alemagna, chiusa per le frane che si erano verificate dal primo luglio tra Cortina D’Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Secondo gli indirizzi condivisi nella riunione tecnica del 4 luglio scorso tra Prefettura, Provincia di Belluno, Protezione Civile ed Enti Locali, la SS51 viene riaperta in questa prima fase soltanto in orario diurno, dalle 7 alle 20, con presidio disorveglianza a vista e chiusura in caso di pioggia o di limitata visibilità.