Le Frecce Tricolori incantano il cielo di Lignano Sabbiadoro: emozioni e acrobazie al “W Lignano Air Show 2025” | VIDEO

Un pomeriggio di spettacolo e adrenalina ha reso unico il cielo di Lignano Sabbiadoro (Udine) grazie all’esibizione mozzafiato della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, protagonista assoluta del “W Lignano Air Show 2025”. L’evento, andato in scena oggi, domenica 6 luglio, ha attirato migliaia di spettatori, affascinati dalle incredibili acrobazie e dalle scie colorate che hanno dipinto il cielo di verde, bianco e rosso. La manifestazione ha rappresentato non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per celebrare il talento e la dedizione dell’Aeronautica Militare Italiana, che con la Pattuglia Acrobatica Nazionale porta nel mondo l’eccellenza e la professionalità del nostro Paese.