Freddo anomalo, su Galatina +9,3°C a 850 hPa: nel Salento prima isoterma sotto 10°C a luglio dal 2016

Un dato che ha sorpreso tanto, è arrivato dalla Puglia, precisamente dall’aeroporto militare di Galatina, in provincia di Lecce. In questa base, oltre alle normali attività di supporto alla Difesa, si effettuano regolarmente i lanci dei palloni sonda per il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Questi lanci rappresentano una delle attività più importanti per il monitoraggio atmosferico e per la costruzione delle previsioni meteo, in particolare quelle legate alla sicurezza del volo. Ogni pallone sonda sale fino a quote elevate, raccogliendo dati preziosi su temperatura, umidità, pressione e vento.

Proprio la notte scorsa, uno di questi palloni ha registrato un valore che ha subito attirato l’attenzione: +9,3°C al livello di 850 hPa, quota che corrisponde più o meno a 1.500 metri di altezza. Questo dato non è solo un numero tecnico, ma un vero e proprio segnale che rompe con una lunga serie di estati calde.

Un dato raro per luglio

Raggiungere una temperatura inferiore ai 10°C a 850 hPa nel mese di luglio sul Salento è un evento davvero raro. Negli ultimi anni, caratterizzati da continue ondate di calore e temperature sopra media, non si era più osservato un simile raffreddamento in quota.

L’ultimo caso comparabile risale al 2016, mentre prima ancora bisogna tornare addirittura al 2008. In quell’anno, il dato era stato letto come un segnale eccezionale, ma la tendenza delle estati successive aveva cancellato quasi ogni ricordo di episodi così freschi.

Significato meteorologico

Il livello di 850 hPa viene considerato dai meteorologi un parametro chiave per analizzare la natura delle masse d’aria che dominano sopra le nostre teste. Questo strato atmosferico è fondamentale per comprendere se ci stiamo preparando a un’ondata di caldo o, come in questo caso, a un’irruzione di aria più fresca.

Rilevare valori sotto i 10°C in pieno luglio in Salento significa che, anche se al suolo possiamo avvertire un clima mite o caldo, in quota stiamo vivendo un episodio anomalo, segno di un cambiamento temporaneo nella circolazione atmosferica.

Una rottura della tendenza calda

Negli ultimi anni, il mese di luglio ha spesso mostrato anomalie termiche positive, con temperature a 850 hPa che superavano abbondantemente i 10°C, anche di notte. La scorsa notte, invece, il valore di +9,3°C rappresenta una rottura rispetto a questa tendenza consolidata.

Non è solo una curiosità da laboratorio: significa che la massa d’aria presente sul Sud Italia in questi giorni è più fresca rispetto a quella che domina normalmente a luglio. Un segnale che conferma quanto la variabilità atmosferica continui a sorprendere, anche in un contesto di riscaldamento globale.

I numeri della storia

Gli archivi meteorologici confermano la rarità di questo episodio. Dal 2016 non si registrava un simile calo a luglio. In quell’anno, la temperatura media stagionale (giugno, luglio, agosto) in Italia fu di +23,91°C, un dato leggermente sotto la media ventennale di +24,03°C, con uno scarto negativo di -0,12°C.

Prima ancora, nel 2008, un episodio simile aveva sorpreso gli esperti, tanto da essere annotato come un’anomalia notevole. Questi eventi, così distanti nel tempo, mostrano come anche nei periodi più caldi dell’anno non si possa mai escludere la possibilità di incursioni di aria fresca, soprattutto se legate a particolari configurazioni sinottiche e movimenti di masse d’aria in quota.

Uno scenario che incuriosisce

Questo episodio potrebbe rappresentare solo un breve intermezzo fresco in un’estate destinata comunque a proseguire su binari caldi, ma è un segnale interessante per chi segue con attenzione i segnali del clima. In un contesto di anomalie termiche sempre più frequenti verso l’alto, osservare un break, anche se solo temporaneo, aiuta a comprendere la complessità delle dinamiche atmosferiche.

