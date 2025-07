Fuga di gas a nord di Parigi: traffico ferroviario interrotto, evacuati i passeggeri | VIDEO

MeteoWeb

Una fuga di gas ha causato gravi disagi al traffico ferroviario nella zona nord di Parigi nel pomeriggio di giovedì 17 luglio. La SNCF ha annunciato sui propri canali social che la circolazione dei treni è stata fortemente perturbata tra Gare du Nord e Saint-Denis in entrambe le direzioni, mentre le squadre di emergenza hanno avviato le operazioni di evacuazione dei viaggiatori per motivi di sicurezza. Secondo le autorità, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, lavorando per mettere in sicurezza l’area e permettere il ripristino delle attività ferroviarie. In seguito alla fuga di gas, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

In particolare, sul RER D il servizio è stato completamente sospeso tra le stazioni di Stade-de-France e Paris Lyon in entrambe le direzioni, con forti rallentamenti sul resto della linea. La SNCF ha comunicato che, dopo alcune ore di blocco, il traffico sta riprendendo progressivamente nella serata di giovedì, ma invita i passeggeri a verificare gli aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio. Il traffico è ripreso sulle linee B, D, H e K. È stato riaperto l’accesso alle linee 4 e 5 della metropolitana. Le cause della fuga di gas sono ancora in fase di accertamento.