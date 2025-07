Fulmine record: un “Megaflash” ha squarciato 829 km di cielo

Un singolo fulmine ha riscritto la storia dei fenomeni atmosferici, percorrendo l’incredibile distanza di 829 km, dal Texas orientale fin quasi a Kansas City. Questo evento straordinario, avvenuto nell’ottobre del 2017 durante un violento temporale, è stato recentemente riconosciuto come il nuovo record mondiale per la portata orizzontale di un fulmine. Il fenomeno, definito “megaflash”, ha superato di oltre 60 km il precedente record di 767 km, registrato nell’aprile del 2020 negli Stati Uniti meridionali. “Lo chiamiamo fulmine megaflash e stiamo solo ora cercando di capire come e perché si verifica“, ha spiegato Randy Cerveny, professore presso la Facoltà di Scienze Geografiche e Pianificazione Urbana dell’Arizona State University e relatore sugli eventi meteorologici e climatici estremi per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Fulmini e satelliti

Per anni, il rilevamento e la misurazione dei fulmini si sono basati su reti di antenne a terra, che stimavano la posizione e la velocità di propagazione basandosi sui segnali radio. Tuttavia, il nuovo record è emerso grazie a un riesame delle osservazioni satellitari della tempesta del 2017, un’impresa resa possibile dall’avvento dei rilevatori di fulmini spaziali.

A partire dal 2017, satelliti in orbita dotati di mappatori geostazionari dei fulmini hanno rivoluzionato la capacità di monitorare e misurare questi fenomeni su distanze continentali. “I nostri satelliti meteorologici sono dotati di apparecchiature di rilevamento dei fulmini molto precise, che ci consentono di documentare con precisione al millisecondo quando inizia un fulmine e quanto lontano si propaga“, ha sottolineato Cerveny.

Il satellite GOES-16 della National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA), posizionato in orbita geostazionaria, rileva circa un milione di fulmini al giorno. Questo, insieme a satelliti simili lanciati da Europa e Cina, ha rappresentato “un grande passo avanti“, come affermato da Michael Peterson del Georgia Tech Research Institute, primo autore del rapporto che documenta il nuovo record, pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society.

Cosa sono i Megaflash e perché sono pericolosi

La maggior parte dei fulmini ha una portata inferiore ai 16 km. Un fulmine è considerato un megaflash quando supera i 100 km di estensione. Secondo le osservazioni satellitari analizzate da Peterson, meno dell’1% dei temporali produce questi fulmini eccezionali.

I megaflash hanno origine da tempeste di lunga durata, che possono protrarsi per 14 ore o più, e di dimensioni enormi, coprendo un’area paragonabile a quella dello Stato del New Jersey. Un megaflash medio si propaga dal suo percorso orizzontale nel cielo con un numero di rami che colpiscono il suolo compreso tra 5 e 7 .

Sebbene i megaflash che si estendono per centinaia di chilometri siano rari, è “non affatto insolito che un fulmine colpisca a 10 o 15 miglia dalla sua origine, la nube temporalesca“, ha avvertito Cerveny. E ciò aumenta il pericolo.

La pericolosità nascosta dei fulmini lontani

“La gente non si rende conto di quanto lontano un fulmine possa arrivare dal suo temporale“, ha aggiunto Cerveny. Negli Stati Uniti, i fulmini causano tra i 20 e i 30 decessi ogni anno e centinaia di feriti. La maggior parte degli infortuni si verifica prima e dopo il picco del temporale, non durante la fase più acuta della tempesta.

Per questo motivo, è fondamentale adottare precauzioni. “Ecco perché dovresti aspettare almeno mezz’ora dopo che un temporale è passato prima di uscire e riprendere le normali attività“, ha raccomandato Cerveny. “Il temporale che provoca un fulmine non deve per forza essere sopra di te“.