Fulmini devastanti: almeno 21 morti e decine di feriti tra Jharkhand e Bihar in 48 ore

Almeno 21 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite a causa dei fulmini che hanno colpito gli Stati orientali indiani di Jharkhand e Bihar nelle ultime 48 ore. Secondo quanto hanno dichiarato oggi le autorità locali, la maggior parte delle vittime stava lavorando nei campi quando è stata colpita dal fulmine. Mentre 12 morti sono stati segnalati nello Jharkhand, nove sono stati segnalati nel vicino Bihar. “Nelle ultime 48 ore, almeno 12 persone hanno perso la vita e altre sette hanno riportato ferite gravi a causa dei fulmini in vari distretti dello Jharkhand”, ha dichiarato un funzionario governativo. Un rapporto della stampa locale ha riferito che i distretti di Giridih e Dumka sono stati i più colpiti nello Stato, seguiti dal distretto di West Singhbhum.

“In Bihar, almeno nove persone sono morte e diverse sono rimaste ferite a causa dei fulmini”, ha dichiarato l’emittente statale All India Radio. Le autorità hanno esortato i residenti a rimanere in casa durante i temporali e a prestare attenzione, soprattutto nelle aree aperte, poiché possono essere colpite improvvisamente da fulmini durante la stagione dei monsoni. Nel frattempo, il Dipartimento Meteorologico Indiano ha diramato un’allerta per forti piogge e fulmini in entrambi gli Stati, che durerà fino a dopodomani. Ogni anno, con l’inizio della stagione dei monsoni, centinaia di persone muoiono a causa di fulmini in India.