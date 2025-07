Fusion Europe: 50 aziende unite per rafforzare la leadership dell’Europa nell’energia da fusione

MeteoWeb

Aziende provenienti da sei paesi europei, nonché le associazioni nazionali del settore fusione di Spagna e Germania (INEUSTAR e ProFusion), hanno unito le forze per lanciare Fusion Europe, una nuova associazione paneuropea che rafforza la posizione dell’Europa nella corsa globale per l’energia da fusione commerciale. Fusion Europe rappresenta fin da subito 50 aziende. Fusion Europe fornisce una voce unitaria e indipendente nel settore privato della fusione in rapida crescita in Europa. L’associazione si fonda su una visione condivisa di costruzione di un ecosistema industriale dinamico e affidabile per la fusione, che promuove partnership, valorizzi la leadership tecnologica europea e posizioni l’energia da fusione come pietra angolare della transizione verso l’energia pulita.

La sua missione è creare un ambiente equo, sostenibile e favorevole alle opportunità commerciali e alle tecnologie tecnologiche lungo tutta la catena di approvvigionamento europea. Il lancio di Fusion Europe avviene in un momento cruciale di evoluzione dei panorami di finanziamento, di crescita dei partenariati pubblico-privato e di intensificazione della concorrenza globale per fornire Energia da fusione alla rete. Un ambiente normativo favorevole sarà fondamentale per l’Europa per alimentare la crescita di una catena di approvvigionamento industriale per l’energia da fusione già leader a livello mondiale, consentendole di capitalizzare su questa tecnologia generazionale per la competitività, l’indipendenza energetica e la crescita economica sostenibile.