Il futuro della Meteorologia: l’Europa lancia il suo 1° satellite sonda geostazionario

L’Europa ha compiuto un passo importante nel rafforzare la propria resilienza agli eventi meteorologici estremi con il lancio con successo del satellite Meteosat di Terza Generazione Sounder 1 (MTG-S1). MTG-S1 fornirà nuovi flussi di dati atmosferici, consentendo allerte più tempestive e accurate per proteggere vite umane, beni e infrastrutture. Eventi meteorologici estremi come tempeste, inondazioni e ondate di calore hanno causato, negli ultimi decenni, centinaia di miliardi di euro di danni e decine di migliaia di vittime in tutta Europa. Lanciato il 1° luglio 2025, MTG-S1 fornirà ai servizi meteorologici nazionali europei dati ad alta frequenza su temperatura, umidità e gas traccia nell’atmosfera – permettendo ai meteorologi di rilevare i primi segnali di condizioni estreme, estendere i tempi di preavviso, migliorare le previsioni e contribuire a salvare vite e proteggere beni.

Phil Evans, Direttore Generale di EUMETSAT, ha dichiarato: “MTG-S1 fornirà una nuova tipologia di prodotti dati che aiuteranno gli specialisti degli stati membri EUMETSAT a rilevare segnali di instabilità atmosferica ancora prima che si formino le nuvole. Combinato con i dati dei satelliti di imaging MTG, offrirà per la prima volta una visione dallo spazio dell’intero ciclo vitale delle tempeste convettive. Questo costituirà un supporto fondamentale per i servizi meteorologici nazionali, contribuendo a salvare vite, ridurre i disagi e rafforzare la resilienza. Gli effetti della crisi climatica non sono una minaccia futura: sono già evidenti in Europa – con tempeste più frequenti, ondate di calore più durature e cambiamenti nei modelli climatici. MTG-S1 consentirà allerte più tempestive, decisioni di viaggio più sicure, risposte d’emergenza più efficaci e azioni più consapevoli. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile MTG-S1 – ai nostri team presso EUMETSAT, agli stati membri, all’Unione Europea, all’Agenzia Spaziale Europea, ai servizi meteorologici nazionali e a tutti i nostri partner industriali e accademici. Questo lancio di successo è una testimonianza della forza della cooperazione europea. Ora guardiamo avanti, verso le prossime fasi e la preparazione del satellite per le operazioni a pieno regime.”

Una rivoluzione nelle previsioni meteorologiche

MTG-S1 è il primo satellite meteorologico sonda geostazionario a sorvolare l’Europa e svolge due missioni principali: lo strumento Infrarossi Sounder e lo spettrometro Copernicus Sentinel-4 Ultravioletti Visibile Vicino Infrarosso dell’Unione Europea.

Applausi sono scoppiati presso la sede di EUMETSAT a Darmstadt, Germania, quando lo staff, gli ospiti e i media hanno assistito in diretta al distacco del satellite dal lanciatore e alla sua continuazione del viaggio verso l’orbita. La tensione si è trasformata in esultanza quando è arrivata la conferma del contatto con il centro di controllo, dell’apertura dei pannelli solari e della corretta rotta verso l’orbita geostazionaria – a circa 36.000 km sopra l’equatore.

Stabilite le comunicazioni e l’alimentazione elettrica, MTG-S1 è entrato nella fase di Lancio e Prime Operazioni, durante la quale gli ingegneri attivano i sistemi e guidano il satellite verso la sua posizione orbitale geostazionaria. Da lì, mantenendo l’allineamento con la rotazione terrestre, MTG-S1 avrà una visione continua dell’Europa, dell’Africa e delle regioni circostanti.

Il Sounder a infrarossi di MTG-S1 scansionerà ogni 30 minuti quasi 2.000 lunghezze d’onda nell’infrarosso termico per costruire profili verticali di temperatura, umidità e gas traccia. Questi dati saranno fondamentali per individuare rapidamente lo sviluppo di condizioni convettive, rivelando improvvisi cambiamenti nell’instabilità, nell’umidità o nel vento – anche prima che si formino le nuvole.

Combinato con le immagini dei satelliti di imaging MTG, offrirà una visione continua del ciclo completo di una tempesta, dall’instabilità iniziale ai fulmini fino alla dissipazione. Le osservazioni di MTG-S1 miglioreranno anche le previsioni a brevissimo termine (nowcasting), le previsioni giornaliere, i modelli che collegano meteo, qualità dell’aria e clima, oltre al monitoraggio climatico di lungo periodo.

La missione Copernicus Sentinel-4 fornirà dati orari su inquinanti e aerosol – compresi quelli derivanti da incendi boschivi ed eruzioni vulcaniche – che permetteranno agli esperti di monitorare le emissioni, migliorare le previsioni sulla qualità dell’aria e supportare le politiche pubbliche e ambientali. Copernicus è il componente di Osservazione della Terra del Programma Spaziale dell’Unione Europea.

Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “Queste due missioni rivoluzionarie cambieranno il modo in cui prevediamo sia i fenomeni meteorologici estremi che la qualità dell’aria in Europa. Grazie al lavoro straordinario dei nostri team con EUMETSAT, la Commissione Europea e decine di partner industriali europei, possiamo ora guardare a un futuro con previsioni più precise e tempestive su tempeste e inquinamento atmosferico.”

Christoph Kautz, Direttore per le Politiche Spaziali, Osservazione della Terra e Navigazione Satellitare presso la Commissione Europea, ha detto: “Mi congratulo calorosamente con tutti coloro che hanno partecipato al lancio di MTG-S1 e Copernicus Sentinel-4, che miglioreranno notevolmente la capacità dell’Europa di monitorare l’atmosfera dallo spazio. Questo successo è un potente esempio di come la cooperazione europea possa fornire dati essenziali a supporto di servizi come il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, per proteggere la salute pubblica, rafforzare il monitoraggio ambientale e migliorare la vita in Europa.”

