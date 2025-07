Gazprom e CNPC a Pechino: colloqui sulle future forniture di gas russo alla Cina

MeteoWeb

I capi della russa Gazprom e dell’azienda energetica cinese CNPC ha discusso delle future forniture di gas russo alla Cina durante i colloqui a Pechino. Lo ha riferito Gazprom secondo quanto riferito da Reuters. La Russia, detentrice delle maggiori riserve di gas al mondo, ha deviato le forniture di petrolio dall’Europa verso India e Cina dall’inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. La diversificazione della Russia è stata però lenta. Ha iniziato le esportazioni di gas verso la Cina tramite il gasdotto Power of Siberia alla fine del 2019 e prevede di raggiungere la capacità di esportazione annua del gasdotto di 38 miliardi di metri cubi quest’anno. Russia e Cina hanno anche concordato esportazioni di 10 miliardi di metri cubi di gas dall’isola di Sakhalin, nell’Estremo Oriente russo, a partire dal 2027.

Tuttavia, anni di colloqui sul gasdotto Power of Siberia 2, che spedirebbe 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno in Cina attraverso la Mongolia, non sono ancora conclusioni, a causa del fatto che le due parti non sono d’accordo su domande come il prezzo del gas. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina all’inizio di settembre per partecipare alle celebrazioni per l’anniversario della vittoria sul Giappone nella Seconda Guerra Mondiale.