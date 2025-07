Germania, atterraggio d’emergenza per volo Swiss: il motivo

MeteoWeb

Questa mattina, un aereo di linea della Swiss ha effettuato un atterraggio precauzionale all’aeroporto di Friedrichshafen. Secondo le prime informazioni fornite dal portavoce della Polizia, Oliver Weissflog, l’aereo era in volo da Belgrado a Zurigo. L’allarme è stato lanciato con l’indicazione che poteva esserci fumo in cabina. A mezzogiorno, Swiss ha confermato in un comunicato stampa che si era verificato “un leggero sviluppo di fumo visibile nella parte posteriore della cabina” e che erano comparsi “messaggi di errore nella cabina di pilotaggio dell’Airbus A220-300″. L’equipaggio ha quindi deciso di atterrare all’aeroporto più vicino, come da prassi standard in casi simili.

La causa esatta dell’incidente è ora oggetto di indagine. A bordo c’erano circa 120 passeggeri.

Nel suo comunicato stampa, la compagnia aerea ha descritto l’atterraggio come “senza incidenti” e i passeggeri sono riusciti a sbarcare dall’aereo tramite le scale. Vigili del Fuoco, Polizia e servizi di emergenza erano già presenti in aeroporto al momento dell’atterraggio. I passeggeri hanno proseguito il loro viaggio verso Zurigo in autobus.