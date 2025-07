La Giant’s Causeway in pericolo: un gesto d’amore danneggia un tesoro geologico

MeteoWeb

Attira quasi un milione di visitatori all’anno con le sue impressionanti colonne basaltiche, ma la celebre Giant’s Causeway, il primo sito UNESCO dell’Irlanda del Nord, sta subendo danni significativi a causa di una pratica apparentemente innocua: l’inserimento di monete nelle fessure delle rocce. Un gesto compiuto da molti nella speranza di portare amore o fortuna sta invece corrodendo e degradando questa meraviglia geologica.

La Giant’s Causeway, con le sue circa 40mila colonne, è il risultato di una fuoriuscita di lava basaltica avvenuta 60 milioni di anni fa. Un fenomeno naturale straordinario, la cui origine è intrecciata anche con la leggenda del gigante irlandese Finn McCool. Tuttavia, negli ultimi decenni, migliaia di monete provenienti da ogni angolo del mondo sono state infilate nelle sue fessure.

La corrosione silenziosa del basalto

Cliff Henry, responsabile della tutela ambientale del sito, ha spiegato che le monete, composte da vari metalli, si corrodono rapidamente a contatto con l’ambiente umido delle fessure, riporta AFP. Questa corrosione porta all’espansione del metallo, che a sua volta provoca lo sfaldamento del basalto circostante. Il risultato sono “antiestetiche” striature color ruggine che deturpano il paesaggio e, più gravemente, compromettono l’integrità delle formazioni rocciose. Un rapporto del British Geological Survey del 2021 ha confermato che le monete stanno “causando gravi danni“, rendendo urgente l’intervento.

La sensibilizzazione

Le autorità locali hanno iniziato a implementare misure per contrastare questa pratica. Cartelli con il messaggio “non lasciare tracce” sono stati posizionati in tutto il sito. Inoltre, le guide turistiche stanno assumendo un ruolo proattivo, invitando gentilmente ma con fermezza i visitatori a desistere dall’inserire monete.

La conservazione, un progetto pilota

In risposta alla gravità della situazione, è stato avviato un progetto di conservazione da 30mila sterline (circa 35mila euro). Scalpellini specializzati hanno recentemente rimosso quante più monete possibili, senza causare ulteriori danni, da 10 siti di prova all’interno della Causeway. Cliff Henry ha dichiarato che la prova ha avuto successo e che il progetto verrà esteso a tutta la strada rialzata.

“Se riusciamo a rimuovere tutte quelle monete, per cominciare, questo migliorerà la situazione e si spera che non ne vengano inserite altre“, ha affermato Henry con ottimismo. L’obiettivo è duplice: riparare i danni esistenti e scoraggiare future azioni dannose. “Se i visitatori vedessero meno monete nelle pietre e ascoltassero gli appelli per fermare questa pratica dannosa, il problema potrebbe forse essere risolto“, riporta AFP.

La Giant’s Causeway è un patrimonio naturale di inestimabile valore, e gli sforzi congiunti di autorità e visitatori sono cruciali per garantirne la preservazione per le generazioni future. Il messaggio è chiaro: l’amore e la fortuna possono essere celebrati in molti modi, ma non a spese della conservazione di un tesoro geologico.