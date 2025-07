Giappone, il Monte Shinmoedake resta attivo: terremoti e fumo fino a 1400 metri | VIDEO

MeteoWeb

Le eruzioni sul Monte Shinmoedake, nei Monti Kirishima, in Giappone, sono in corso dal 27 giugno e l’attività vulcanica rimane attiva. L’Osservatorio Meteorologico continua a emettere allerte eruttive di livello 3 intorno al cratere, esortando la popolazione a rimanere vigile. L’eruzione osservata la mattina del 27 del mese scorso era ancora in corso alle 15:00 locali del 6 luglio, con il fumo che si alzava fino a 1.400 metri dal cratere. Terremoti e tremori vulcanici continuano a verificarsi con epicentri direttamente sotto il cratere del vulcano.

Se l’eruzione dovesse continuare fino alle 21:00 del 6, si prevede una caduta di cenere in direzione sud-est, con una caduta di cenere “piuttosto consistente” nelle città di Kirishima, Kobayashi e Miyakonojo nella prefettura di Miyazaki, e una caduta di cenere “piccola” nelle città di Soo e Shibushi.

L’Osservatorio Meteorologico continua a emettere un’allerta eruzione di livello 3 intorno al cratere di Shinmoedake e invita alla cautela poiché le grandi rocce vulcaniche provenienti dall’eruzione potrebbero raggiungere un’area di circa 3km dal cratere e i flussi piroclastici potrebbero raggiungere un’area di circa 2km.