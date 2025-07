Un gigante luminoso torna protagonista in cielo, occhi puntati a Est

MeteoWeb

Il cielo si prepara ad accogliere un protagonista d’eccezione: Giove, il gigante luminoso del Sistema Solare, fa il suo ritorno tra le stelle dopo settimane di assenza, in quanto oscurato dalla luce del Sole. A partire da oggi il pianeta più grande del nostro Sistema comincerà lentamente a riemergere sull’orizzonte orientale poco prima dell’alba, segnando l’inizio di un lungo periodo di visibilità che culminerà nel gennaio 2026.

Un ritorno discreto ma significativo

Non aspettatevi una comparsa spettacolare: Giove farà il suo ingresso nel cielo con una magnitudine di 1,9, un bagliore piuttosto modesto, meno intenso rispetto a molte delle stelle più brillanti. Apparirà come un pallido punto di luce, appena distinguibile tra le prime luci del giorno. Per vederlo, bisognerà alzarsi presto e volgere lo sguardo verso l’orizzonte Est-Nord/Est, in prossimità della costellazione dei Gemelli.

Attenzione però: per quanto possa essere una tentazione cercare Giove con un binocolo, è fortemente sconsigliato l’uso di strumenti ottici in questa fase. La vicinanza del Sole all’orizzonte rende rischioso puntare lenti verso quella direzione.

Un cielo mattutino ricco di meraviglie

Il ritorno di Giove avviene in un contesto celeste particolarmente affascinante. Proprio in questi giorni, Venere domina la scena nel cielo dell’alba, più in alto e a destra rispetto a Giove. La sua luminosità intensa lo rende facilmente individuabile, anche in condizioni di visibilità non ideali.

Non è tutto: nelle prime ore del mattino è anche possibile ammirare l’incontro ravvicinato tra Venere e le Pleiadi, il celebre ammasso stellare noto anche come “le 7 sorelle”. Questo suggestivo spettacolo celeste offre un’ottima ragione per alzarsi presto, anche se Giove dovesse sfuggire all’occhio meno allenato.

Osservare Giove: pazienza e costanza

Per chi desidera seguire l’ascesa di Giove nel cielo, la parola chiave è pazienza. Nelle prossime settimane, il pianeta salirà gradualmente sempre più alto sull’orizzonte e diventerà progressivamente più brillante. A metà agosto, sarà già più facilmente osservabile, e l’evento clou arriverà il 10 gennaio 2026, quando Giove sarà in opposizione: visibile per tutta la notte e al massimo della sua luminosità.

Nel frattempo, chi ha la fortuna di disporre di un cielo limpido e privo di ostacoli verso Est può già tentare la “caccia al gigante”. Anche un semplice sguardo ad occhio nudo potrà rivelare la presenza discreta ma imponente di questo colosso celeste.