Gigantesco dust devil avvistato in Brasile | VIDEO

Un impressionante dust devil ha sorpreso e spaventato gli abitanti di Goiatuba, nel Sud dello Stato brasiliano di Goiás. Il fenomeno, documentato in un video amatoriale, mostra una colonna di polvere dal caratteristico colore marrone-rossastro che si solleva rapidamente, sospinta da venti intensi. I dust devil si formano quando il suolo, surriscaldato dal sole, provoca la rapida ascesa dell’aria calda vicino alla superficie. Quest’aria in salita viene avvolta da correnti di aria più fredda che scendono, creando così un vortice: un movimento simile a quello dei tornado, ma generalmente di durata e potenza molto inferiori. Condizioni come forte calore, bassa umidità e venti presenti sul territorio contribuiscono a rendere più probabile la nascita di questi spettacolari mulinelli di polvere.