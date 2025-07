Giornata Mondiale dei tumori della testa e del collo: l’impegno dell’Istituto Nazionale di Milano

MeteoWeb

In occasione della Giornata Mondiale dei Tumori della Testa e del Collo (27 luglio), la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce di queste patologie, troppo spesso sottovalutate. Si tratta di un gruppo eterogeneo di neoplasie che colpiscono aree delicate e vitali come bocca, faringe, laringe e collo. Malattie gravi, ma curabili se diagnosticate tempestivamente. “Più il tumore è piccolo, maggiori sono le possibilità di guarigione. Una diagnosi precoce consente una sopravvivenza dell’80-90%, mentre le forme più avanzate riducono notevolmente questa probabilità”, spiega la Professoressa Lisa Licitra, Direttore dell’Oncologia Medica 3 – Tumori Testa e Collo presso l’Istituto.

I sintomi

Anche in assenza di dolore, alcuni segnali possono essere spie di una patologia seria:

gonfiore persistente nella bocca o nel collo

dolore all’orecchio

ulcere o piccoli sanguinamenti che non guariscono.

“Riconoscerli e parlarne subito con il medico può davvero fare la differenza”, ribadisce Licitra. “La prevenzione comincia dall’ascolto del proprio corpo”.

HPV: il virus che si può prevenire

Un fronte in crescente attenzione è il legame tra HPV (Papilloma Virus Umano) e i tumori dell’orofaringe, che colpiscono la zona posteriore della bocca, comprese le tonsille. “Vaccinarsi contro l’HPV non solo riduce i tumori genitali, ma protegge anche dal rischio di sviluppare tumori testa-collo HPV correlati”, spiega la professoressa. “Ci aspettiamo un aumento significativo di questi casi nei prossimi trent’anni, proprio tra chi oggi non ha potuto beneficiare della vaccinazione”.

“Oggi un approccio chirurgico mininvasivo, che prevede l’asportazione robotica delle neoplasie e la rimozione chirurgica dei linfonodi, permette di ridurre l’intensità delle cure necessarie, mantenendo comunque un’elevata efficacia terapeutica. Tutto ciò a beneficio della qualità di vita dopo il trattamento”, spiega il Professor Alberto Deganello, Direttore della Otorinolaringoiatria Oncologica presso l’Isitituto.

Gli appuntamenti di settembre

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è da anni protagonista della Make Sense Campaign, campagna europea promossa dalla EHNS – European Head and Neck Society e coordinata in Italia dalla AIOCC – Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Attraverso ambulatori dedicati, screening e attività divulgative, l’Istituto promuove una prevenzione attiva e un approccio multidisciplinare alla cura. Il prossimo appuntamento sarà il 9 settembre al Senato della Repubblica, in occasione della settimana europea della Make Sense Campaign, con una conferenza stampa dedicata a: presentare nuovi dati epidemiologici; sensibilizzare sull’accesso tempestivo alle innovazioni terapeutiche.