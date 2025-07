Il retroscena dal Golfo Persico: le mine navali caricate da Teheran e le preoccupazioni di Washington sullo Stretto di Hormuz

MeteoWeb

L’esercito iraniano ha caricato mine navali su navi nel Golfo Persico il mese scorso, una mossa che ha intensificato le preoccupazioni a Washington sul fatto che Teheran si stesse preparando a bloccare lo Stretto di Hormuz in seguito agli attacchi di Israele su siti in tutto l’Iran, secondo due funzionari statunitensi alla Reuters. I preparativi precedentemente non segnalati, che sono stati rilevati dall’intelligence statunitense, si sono verificati qualche tempo dopo che Israele ha lanciato il suo attacco missilistico iniziale contro l’Iran il 13 giugno, hanno detto i funzionari, che hanno chiesto l’anonimato per discutere questioni sensibili di intelligence.

I due funzionari hanno dichiarato alla Reuters che il governo degli Stati Uniti non ha escluso la possibilità che il caricamento delle mine fosse uno stratagemma. Gli iraniani avrebbero potuto preparare le mine per convincere Washington che Teheran era seriamente intenzionata a chiudere lo stretto, ma senza avere l’intenzione di farlo.