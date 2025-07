Google, Stripe e Shopify guidano investimento per la rimozione della CO₂ da oceani e rocce

MeteoWeb

Una coalizione gestita da Google, Stripe e Shopify investirà 1,7 milioni di dollari per acquistare crediti di rimozione del carbonio da tre aziende in fase iniziale per conto dei giganti della tecnologia, contribuendo così all’espansione dei mercati nascenti. Lo ha dichiarato un dirigente all’agenzia Reuters. Si prevede che il mondo entro la metà del secolo dovrà eliminare dall’atmosfera tra i 5 ei 10 miliardi di tonnellate all’anno di emissioni di carbonio, per raggiungere i propri obiettivi climatici, eppure al momento la maggior parte delle tecnologie è su piccola scala. La coalizione, chiamata Frontier, è sostenuta anche da Meta, H&M, JPMorgan Chase e Salesforce, tra gli altri. Il gruppo, che aggrega la domanda dei suoi membri, investirà 1,7 milioni di dollari per acquistare crediti dall’azienda statunitense Karbonetiq, dall’italiana Limenet e dalla canadese pHathom.

“Stipulando contratti di acquisto anticipato, le aziende saranno maggiormente in grado di assumere, raccogliere finanziamenti e far decollare le tecnologie”, ha affermato Hannah Bebbington, responsabile sviluppo di Frontier, aggiungendo che “ciò consente alle aziende di dimostrare la fattibilità commerciale”. Il supporto di Frontier a queste aziende in fase iniziale – che mirano ad intrappolare le emissioni nell’oceano o nelle rocce e nei rifiuti industriali – segna la sua quinta serie di impegni.

Frontier, fondata nel 2022, mira ad investire almeno 1 miliardo di dollari in crediti di rimozione del carbonio tra il 2022 e il 2030. Ha già impegnato 600 milioni di dollari, parte della serie di pre-acquisti e la maggior parte in una serie di accordi di prelievo con aziende più grandi. La scorsa settimana il gruppo ha accettato di pagare 41 milioni di dollari per 116.000 tonnellate dall’azienda di biomassa da rifiuti Arbor. Per gli oceani, l’obiettivo è aumentare l’alcalinità dell’acqua, proteggerela ad intrappolare più emissioni di carbonio. Questo viene spesso ottenuto aggiungendo “calce viva”, ricavata dal calcare.

Per le tecnologie di mineralizzazione, i progetti cercano di accelerare il processo mediante il quale rocce e rifiuti industriali assorbono naturalmente l’anidride carbonica, ad esempio frantumando il materiale per creare una superficie più ampia. Bebbington ha spiegato che entrambe le tecnologie hanno il potenziale per avere un impatto significativo, perché possono essere implementate su larga scala in modo rapido ed economico: “riteniamo che siano estremamente interessanti dal punto di vista della loro economicità e della loro scala molto ampia”.