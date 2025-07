GovSat ordina a Thales Alenia Space un satellite per le telecomunicazioni per la Difesa

MeteoWeb

GovSat, una joint venture pubblica-privata tra il Governo del Lussemburgo e l’operatore satellitare leader mondiale SES, insieme a Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi la firma di un contratto per la fornitura di un nuovo satellite in orbita geostazionaria per le telecomunicazioni di difesa, denominato GovSat-2. Operante in bande di frequenza X, Ka e UHF, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione sicuri e a prova di interferenze per la difesa del Lussemburgo e dei suoi partner.

Il satellite sarà realizzato sulla piattaforma Space 4000B2 di Thales Alenia Space, rinomata per la sua affidabilità e per la sua efficienza nei tempi di commercializzazione.

In qualità di primo contraente, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, realizzazione, collaudo e consegna del satellite. GovSat-2 avrà una vita operativa in orbita superiore ai 15 anni.

Le dichiarazioni

“Desidero esprimere la mia riconoscenza a GovSat e ai suoi azionisti, SES e il Governo del Lussemburgo, per aver riposto la loro fiducia nella nostra azienda”, ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “GovSat-2 potenzierà la sovranità del Lussemburgo nel campo delle telecomunicazioni satellitari per la Difesa. Il risultato odierno dimostra la nuova ripresa del mercato geostazionario per la Difesa. Questo nuovo contratto evidenzia ulteriormente il successo della nostra linea di prodotto Spacebus 4000, che ha avuto un ruolo in 42 programmi satellitari complessivamente, 16 dei quali basati sulla piattaforma Spacebus 4000B2”.

Il satellite sarà cofinanziato da SES e dal Governo lussemburghese (il finanziamento da parte della Direzione della Difesa lussemburghese è soggetto all’approvazione parlamentare del relativo disegno di legge).