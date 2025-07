Gran Sasso, incidente sul Corno Piccolo: recuperato alpinista nella notte

MeteoWeb

Ieri sera si è verificato un incidente sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso (Abruzzo): un alpinista è precipitato durante una scalata, riportando un politrauma, mentre il compagno di cordata è rimasto bloccato in parete. L’allarme è scattato subito e il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha raggiunto la zona con una squadra a terra, affrontando notevoli difficoltà per l’orario (ore 21) e la posizione impervia e verticale. Sul posto è intervenuto anche un elicottero dell’Aeronautica Militare per una ricognizione e il supporto alle operazioni, insieme ai vigili del fuoco. L’uomo ferito, cosciente ma gravemente contuso, è stato recuperato alle 3 di notte e trasferito all’ospedale di Pescara: non è in pericolo di vita. Le operazioni, coordinate dal CNSAS in collaborazione con il 118 e le autorità locali, hanno comportato la temporanea chiusura della zona per garantire la sicurezza dei soccorritori.