Il grande ritorno della Luna del Cervo: domani spettacolo celeste

La Luna piena di luglio, conosciuta tradizionalmente in Nord America come Buck Moon (Luna del Cervo), raggiungerà la sua fase massima alle 22:36 ora italiana di giovedì 10 luglio 2025. Il nome deriva dall’osservazione stagionale dei cervi maschi, che proprio in questo periodo iniziano a far ricrescere i loro palchi. Ma non è il solo appellativo: è anche chiamata Thunder Moon, o Luna del Tuono, per via dei temporali estivi che spesso caratterizzano il mese di luglio in molte regioni degli Stati Uniti.

Un evento astronomico

Quella di quest’anno sarà una Luna del Cervo particolarmente speciale. Innanzitutto, cade pochi giorni dopo l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole. Questo fa sì che la Luna piena di luglio 2025 sia la più lontana dal Sole dell’anno, un dettaglio che aggiunge fascino all’evento.

Ma c’è di più: ci troviamo nel periodo del “Major Lunar Standstill”, un fenomeno che si verifica ogni 18,6 anni. In questa fase, l’orbita inclinata della Luna viene spinta dalla gravità del Sole alla sua massima inclinazione rispetto all’equatore celeste della Terra. Il risultato? La Luna appare insolitamente bassa nel cielo estivo dopo il tramonto, e ancora più suggestiva per chi la osserva da terra.

Cosa aspettarsi

La Luna piena sorgerà poco dopo il tramonto, con orari che variano in base alla posizione geografica. Il momento migliore per l’osservazione sarà subito dopo il suo sorgere, quando il disco lunare apparirà grande e colorato, spesso con tonalità dorate o rossastre. Ciò è dovuto a due fenomeni:

Un’ illusione ottica che fa sembrare la Luna più grande vicino all’orizzonte, soprattutto quando la si confronta con elementi visivi familiari come alberi o edifici;

che fa sembrare la Luna più grande vicino all’orizzonte, soprattutto quando la si confronta con elementi visivi familiari come alberi o edifici; Lo Scattering di Rayleigh, lo stesso effetto che colora l’alba e il tramonto. Quando la Luna è bassa sull’orizzonte, la sua luce deve attraversare uno strato più spesso dell’atmosfera terrestre. Le lunghezze d’onda blu vengono disperse, mentre quelle rosse passano più facilmente, dando alla Luna un aspetto caldo e dorato.

Dove e come vedere la Luna del Cervo

Per godere al massimo dello spettacolo celeste, è consigliabile allontanarsi dalle luci artificiali e cercare un punto di osservazione con una visuale libera sull’orizzonte meridionale. Lontano dalle città, in campagna o in alta quota, l’esperienza visiva sarà ancora più intensa. E non dimenticate di controllare le previsioni meteo: una nuvola di troppo potrebbe rovinare tutto.