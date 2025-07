La Grecia aumenta la dipendenza dall’energia a gas: situazione, flussi e prezzi

MeteoWeb

Dopo l’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, l’Unione europea, nel maggio 2022, ha lanciato il piano REPowerEU per porre fine alla dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi entro il 2027. Il piano mira inoltre a risparmiare energia, stimolare la crescita delle energie rinnovabili e diversificare l’approvvigionamento energetico. Nell’ambito della strategia, gli Stati membri hanno accettato le proposte della Commissione europea per ridurre volontariamente il consumo di gas rispetto al loro consumo medio tra aprile 2017 e marzo 2022 (il periodo di riferimento). Mentre la maggior parte dei Paesi Ue ha superato l’obiettivo 2024-25, Grecia e Polonia non hanno raggiunto gli obiettivi e hanno persino aumentato i consumi. Rispetto al periodo di riferimento, la Grecia ha ridotto il suo consumo di gas del 23% tra agosto 2022 e marzo 2023 e del 9% tra aprile 2023 e marzo 2024.

Tuttavia, il suo consumo è sorprendentemente aumentato del 19% da aprile 2024 a marzo 2025, rispetto al periodo di riferimento. La Grecia ha gradualmente aumentato il consumo di gas dalla metà del 2023. Il consumo mensile di gas ha raggiunto il massimo degli ultimi otto anni a febbraio 2025, attestandosi a 0,72 miliardi di metri cubi.

La produzione di energia elettrica e il riscaldamento rappresentano circa il 70% del consumo di gas del Paese. Se la forte dipendenza della Grecia dalle centrali elettriche a gas dovesse persistere e dovesse introdurre un meccanismo di remunerazione della capacità (CRM), i consumatori potrebbero dover affrontare bollette elettriche più elevate. Questo perché tale meccanismo richiederebbe la disponibilità di centrali elettriche a gas per garantire la sicurezza dell’approvazione elettrica, come spiegato in un rapporto CRM di The Green Tank. Per garantire l’approvazione elettrica a medio-lungo termine, i Paesi Ue hanno valutato l’introduzione dei CRM (Coefficienti di Capacità Relativa).

Secondo la Commissione europea, tali meccanismi “consentono alle centrali elettriche di essere disponibili per la produzione di elettricità quando necessario. In cambio, i meccanismi erogano pagamenti a queste centrali. Questi pagamenti di capacità si aggiungono ai guadagni che le centrali elettriche ricavano dalla vendita di elettricità sul mercato dell’energia “. Secondo l’IEEFA, i CRM distorcono i fondamentali del mercato elettrico e prolungano inutilmente la vita utile delle centrali elettriche che avrebbero dovuto uscire dalla rete a causa dei loro elevati costi marginali.

I flussi di energia in Grecia

La variazione dei flussi di energia da e verso la Grecia in soli quattro anni è enorme. Il Paese è passato dall’essere un importatore netto di 9 TWh di Energia nel 2020 ad essere un esportatore netto di 0,6 TWh nel 2024. La curva di domanda mostra che parte della produzione di Energia elettrica a gas nel 2024 non era necessaria, poiché il consumo di elettricità del Paese spesso era inferiore alla sua produzione. Secondo l’IEEFA, il significativo aumento della produzione di Energia elettrica di base a gas della Grecia nel 2024 non è stato determinato da problemi di domanda e offerta o di sicurezza energetica, ma da incentivi finanziari e obiettivi strategici a lungo termine.

I prezzi in Grecia

Aumentando la produzione di energia elettrica a gas, la Grecia ha incrementato la sua capacità di esportazione di energia. La transizione di Atene da importatore ad esportatore di elettricità suggerisce uno sforzo strategico per sfruttare la sua maggiore capacità di generazione. L’esportazione di elettricità in eccesso ha generato entrate aggiuntive, con il Paese che ha progredito verso il suo obiettivo di diventare un esportatore regionale di gas ed elettricità. Tuttavia, i prezzi del gas sono molto volatili: lo scorso anno la Grecia ha pagato alcuni dei prezzi più alti per il GNL importato tra i Paesi Ue. Ha speso in media 53 euro per megawattora per il GNL statunitense, ben al di sopra della media UE di 34 euro per megawattora. Se la strategia a lungo termine della Grecia fosse quella di espandere la sua capacità di baseload del gas e investire nelle infrastrutture correlate – come nuovi impianti di gas, gasdotti o terminali GNL – per affermarsi come un hub regionale per l’esportazione di energia , sarebbe in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla legge nazionale.

In base alla sua Legge Nazionale sul Clima, la Grecia si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e dell’80% entro il 2040, rispetto al 1990, ea raggiungere il net zero entro il 2050. Tuttavia, il tentativo della Grecia di posizionarsi come hub regionale del gas – come ha cercato di fare l’Italia – renderà più difficile raggiungere questi obiettivi. Secondo Ana Maria Jaller-Makarewicz, Lead Energy Analyst di IEEFA Europe, “questo apparente allontanamento politico dagli obiettivi di transizione energetica verso un maggiore utilizzo del gas, in aggiunta al suo parco di centrali elettriche a carbone, è preoccupante”.

La Grecia possiede alcune delle migliori risorse solari ed eoliche dell’Unione europea. Le energie rinnovabili sono già in parità di potenza di rete, mentre la volatilità del mercato dei combustibili fossili riflette una forte esposizione al rischio di prezzo per i consumatori industriali e al dettaglio del Paese. Secondo l’IEEFA, la Grecia farebbe meglio a puntare ad una produzione di energia quasi interamente basata su fonti rinnovabili. Ma, cosa ancora più importante, maggiori sforzi per passare alle energie rinnovabili sarebbero anche in linea con gli obiettivi favorevoli Ue e con gli impegni globali per ridurre le emissioni di carbonio, anziché adottare un opportunistico assalto di potere per discutibili guadagni a breve termine.