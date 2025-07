Grecia, vasti incendi a Evia, Messenia, Citera e Salonicco: evacuazioni

MeteoWeb

Un vasto incendio è in corso nella zona di Pissonas, sull’isola greca di Evia, e sta bruciando infrastrutture e allevamenti, con le fiamme che minacciano di attraversare la strada provinciale Artaki-Kymi. Le autorità hanno inviato un messaggio di evacuazione ai residenti tramite il numero d’emergenza 112, invitandoli a dirigersi verso Afratis. Quattro Vigili del Fuoco sono rimasti feriti in maniera lieve. Il Governatore della Grecia centrale Fanis Spanos ha definito la situazione “estremamente critica” e ha chiesto il rafforzamento dei mezzi aerei, sottolineando che “le conseguenze saranno da incubo” se il fronte non verrà contenuto. I Vigili del Fuoco operano in condizioni di visibilità quasi nulla a causa del fumo e del vento, mentre numerosi mezzi sono stati travolti dalle fiamme.

Intanto, incendi boschivi sono in corso anche in Messenia, dove le autorità hanno ordinato l’evacuazione degli insediamenti di Kryoneri e Sellas. L’incendio è divampato nella zona di Polythea e ha già danneggiato alcuni edifici. Sul posto operano 84 Vigili del Fuoco, 30 mezzi, sette aerei e due elicotteri.

A Citera, tre insediamenti (Aroniadika, Pitsinades, Araioi) sono stati evacuati per un incendio che si è sviluppato in un’area agricolo-forestale. Sono mobilitati 28 Vigili del Fuoco, sei mezzi, un elicottero e due aerei. Infine, a Salonicco, un incendio ò scoppiato nella zona di Arethousa, nel comune di Volvi. Sono attivi 65 Vigili del Fuoco, 23 veicoli, due elicotteri e tre aerei. Anche qui, le autorità locali supportano le operazioni con mezzi d’emergenza.