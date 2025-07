Grecia, altro incendio vicino ad Atene e nuove evacuazioni

MeteoWeb

Un nuovo incendio scoppiato 30km a sud-ovest di Atene ha costretto all’evacuazione di tre città e all’impiego di ingenti mezzi antincendio. Questo nuovo fronte è apparso circa 20 chilometri a sud di Rafina, sempre nella regione dell’Attica, dove le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per raffreddare il terreno e impedire la riaccensione del grande incendio divampato ieri pomeriggio in questa zona.

Il servizio di emergenza 112 ha diramato un messaggio in cui esorta i residenti a lasciare le città costiere di Agios Dimitrios, con una popolazione di circa 1.000 abitanti, Galazia Akti e Althea. L’ordine di evacuazione chiede ai residenti di trasferirsi a Lagosini, una città più a sud. Poco dopo, un altro avviso ha chiesto ai residenti della zona di Althea Koropi di spostarsi anch’essi a sud. Otto elicotteri, otto aerei e 84 Vigili del Fuoco, supportati da 28 veicoli antincendio, sono già operativi nella zona, riporta il quotidiano Kathimerini.

“L’incendio ha raggiunto i cortili delle case. Non so se siano bruciati“, ha dichiarato a ERTNews Dimitris Kiousis, sindaco di Koropi, il capoluogo. Il sindaco ha riferito a Kathimerini che la situazione è “tragica” e che la zona è colpita da forti venti. Il fumo è così denso, ha detto, che non è nemmeno possibile distinguere quali case siano in fiamme.