Grecia nella morsa degli incendi: 6 vigili del fuoco feriti, evacuazioni vicino Atene

La Grecia sta affrontando una grave emergenza incendi, con roghi che imperversano in diverse regioni del Paese, inclusi i sobborghi a Nord di Atene. La situazione è critica: 6 vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo mentre combattevano le fiamme, che hanno costretto all’evacuazione diverse località a soli 30 km dalla capitale. L’odore acre del legno bruciato ha raggiunto persino il centro di Atene.

Ieri la Grecia ha lanciato un appello all’Unione Europea per ottenere assistenza nella gestione di quello che è considerato uno dei 5 incendi più gravi attualmente attivi nel Paese. La situazione è ulteriormente aggravata dalle previsioni meteo, che indicano temperature in aumento fino a +44°C per la giornata odierna.

Il Ministro greco per la Crisi Climatica e la Protezione Civile, Giannis Kefalogiannis, ha affermato: “Abbiamo vigili del fuoco feriti, vite umane sono state messe a rischio, proprietà sono state bruciate e aree forestali sono state distrutte“.

Nella regione dell’Attica, dove si trova Atene, l’incendio divampato ieri ad Afidnes si è rapidamente esteso a Drosopigi, Kryoneri e Agios Stefanos, costringendo numerosi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Sebbene il fronte principale sia stato dichiarato domato, focolai sparsi continuano a bruciare, tenendo in allerta oltre 200 vigili del fuoco supportati da elicotteri e aerei antincendio che operano incessantemente nella zona.

Per il 2° giorno consecutivo, incendi continuano a devastare anche altre aree del Paese. Roghi sono attivi nel Peloponneso, a Ovest della capitale, e sulle isole di Eubea, Citera e Creta. In risposta alla richiesta di aiuto del governo greco, 2 Canadair dall’Italia sono attesi a breve per unirsi agli sforzi antincendio, affiancando le squadre di pompieri della Repubblica Ceca già al lavoro.