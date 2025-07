La Grecia si prepara a una nuova ondata di caldo, punte di +43°C

MeteoWeb

La Grecia si prepara ad una forte ondata di caldo che da oggi porterà le temperature a sfiorare i +43°C. Secondo il Servizio meteorologico nazionale (EMY), il picco è atteso tra martedì e mercoledì, mentre il caldo dovrebbe persistere almeno fino a venerdì. Le aree più colpite saranno quelle della Grecia continentale, in particolare la Macedonia centrale e la Tessaglia, dove le massime potrebbero toccare i +42/+43°C. Anche ad Atene e Salonicco si prevedono valori elevati, intorno ai +39/+40 °C, mentre nelle isole dell’Egeo orientale e nel Dodecaneso i termometri potrebbero segnare +40°C.

Per far fronte all’emergenza, vigili del fuoco, polizia e protezione civile sono in stato di massima allerta. Il Ministero del Lavoro ha disposto la sospensione delle attività manuali all’aperto, come edilizia, cantieri navali e consegne in moto, dalle 12 alle 17, nelle aree dove le temperature saranno più estreme: Tessaglia, Isole Ionie e parte orientale di Rodi, come riporta il quotidiano Kathimerini.