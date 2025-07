Guasto informatico, Alaska Airlines sospende tutti i voli

MeteoWeb

La compagnia aerea Alaska Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli a causa di un guasto informatico avvenuto nella notte. “Alaska Airlines ha registrato un guasto informatico che ha avuto un impatto sulle sue operazioni. Abbiamo chiesto una interruzione temporanea dei voli Alaska e Horizon Air fino a che il problema non verrà risolto“, ha scritto la compagnia in un comunicato. Non è stata precisata la natura del guasto. Con sede a Seattle, è la 5ª più grande compagnia aerea degli Stati Uniti: dispone di una flotta di più di 360 aerei e raggiunge 140 destinazioni.