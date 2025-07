Guida autonoma senza intervento umano: la giapponese Tier IV svela il piano per 50 città

MeteoWeb

Lo sviluppatore giapponese di software open source Tier IV, è pronto a introdurre dal 2026 un’architettura end-to-end per la guida autonoma di Livello 4+ che potrà essere utilizzata, secondo il programma, nei servizi di mobilità in 50 località giapponesi. Questo sistema che – afferma Tier IV – non richiede l’intervento umano nemmeno in situazioni anomale, sarà sottoposto a test su larga scala per valutarne le prestazioni in condizioni reali. L’architettura, accessibile tramite la piattaforma open source Autoware, sfrutta l’apprendimento automatico basato su modelli diffusi e in una vasta gamma di attività di guida. Sono compresi il riconoscimento predittivo degli oggetti circostanti e la generazione della traiettoria del veicolo.

Secondo Tier IV questa piattaforma consente di proporre nel veicolo un comportamento di guida simile a quello umano anche in situazioni complesse, come l’attraversamento di incroci trafficati o le manovre per evitare ostacoli improvvisi. L’azienda ha dichiarato di voler continuare a migliorare i propri set di dati e le prestazioni dei modelli per rafforzare la robustezza dell’architettura. Tier IV ha inoltre affermato di esplorare diversi modelli di intelligenza artificiale incentrati sui dati per adattarli a diverse applicazioni, dalle auto private ai minibus e veicoli commerciali per i servizi di mobilità e logistica.