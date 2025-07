Guyana, boom petrolifero senza precedenti: a settembre export record

MeteoWeb

Il boom petrolifero della Guyana accelera: le esportazioni sono destinate a raggiungere un nuovo record: 900 mila barili al giorno, riferisce Bloomberg. Le esportazioni di petrolio della Guyana sono destinate a raggiungere un nuovo record a settembre, poiché il paese inizierà a vendere una nuova qualità di greggio, aggiungendo barili a un mercato globale in cui l’OPEC+ sta cercando di recuperare quote di mercato. Secondo un piano di carico visionato da Bloomberg, la nazione latinoamericana prevede di esportare un totale di 900.000 barili di greggio al giorno a settembre, superando qualsiasi cosa fatta in precedenza. L’ultimo aumento sarà dovuto all’aggiunta di una nuova qualità, Golden Arrowhead, dal progetto Yellowtail di Exxon Mobil Corp. I flussi saliranno a 233.000 barili al giorno, rispetto ai 32.000 di agosto.