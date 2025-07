Il tifone Co-May minaccia Luzon: scuole chiuse e voli cancellati nelle Filippine | FOTO

MeteoWeb

Le Filippine stanno affrontando ore di grande apprensione a causa dell’arrivo del tifone Co-May, che, rafforzatosi nelle ultime ore, sta portando piogge torrenziali e venti violenti sulla grande isola settentrionale di Luzon. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e la cancellazione di numerosi voli per ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Secondo l’agenzia meteorologica nazionale, Co-May ha raggiunto venti sostenuti fino a 120 km/h e dovrebbe toccare terra venerdì mattina ora locale nelle province di La Union o Ilocos Sur, situate sulla costa occidentale. Contestualmente, un’altra perturbazione – la tempesta tropicale Francisco – si trova circa 735 km a Est del Paese e si sta dirigendo verso Taiwan.

La situazione si inserisce in un contesto meteorologico già critico: nelle ultime settimane, le piogge monsoniche hanno causato la morte di almeno 12 persone. Le inondazioni hanno colpito in particolare la capitale Manila, dove decine di migliaia di residenti sono stati evacuati a causa dell’acqua che in alcuni quartieri ha raggiunto l’altezza della vita. Molti sfollati non possono ancora fare ritorno alle proprie abitazioni.

Nel frattempo, l’autorità per l’aviazione civile ha comunicato la cancellazione di circa 70 voli nazionali e internazionali, mentre migliaia di studenti resteranno a casa per precauzione grazie alla sospensione delle lezioni in tutta Luzon.