Immunità alla dengue: scoperti anticorpi chiave per la protezione

Un ampio studio condotto nelle Filippine dai ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, pubblicato su Science Translational Medicine, ha identificato una classe specifica di anticorpi che potrebbe rivoluzionare la lotta contro il virus della dengue. Seguendo due coorti di bambini nella provincia di Cebu durante la campagna di vaccinazione con Dengvaxia nel 2017, gli scienziati hanno scoperto che gli anticorpi diretti contro l’epitopo dimero dell’involucro (EDE) sono associati a una protezione più efficace contro tutti e quattro i sierotipi del virus. Questi anticorpi erano particolarmente abbondanti nei bambini che avevano subito almeno due infezioni naturali, mentre risultavano quasi assenti nei soggetti con una sola infezione precedente, ma aumentavano dopo infezioni secondarie o vaccinazione.

La dengue è una grave minaccia per 4 miliardi di persone nelle aree tropicali e subtropicali, e i 2 vaccini oggi disponibili (Dengvaxia e QDENGA) non garantiscono protezione nei soggetti mai infettati prima. I risultati dello studio non solo chiariscono importanti meccanismi dell’immunità alla dengue, ma aprono la strada allo sviluppo di vaccini e terapie più efficaci, basati sugli anticorpi anti-EDE come potenziali correlati di protezione.