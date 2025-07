Valutato l’impatto dei fulmini sulle foreste: ogni anno uccisi 320 milioni di alberi

MeteoWeb

I fulmini hanno un impatto maggiore sulle foreste di quanto si pensasse in precedenza. I ricercatori della Technical University of Munich (TUM) hanno sviluppato nuovi modelli di calcolo che, per la prima volta, stimano l’influenza globale dei fulmini sugli ecosistemi forestali. Secondo i loro risultati, si stima che ogni anno 320 milioni di alberi muoiano a causa dei fulmini. Le perdite di alberi causate da incendi boschivi innescati direttamente dai fulmini non sono incluse in queste cifre. In futuro, la mortalità degli alberi causata dai fulmini potrebbe aumentare a causa dell’aumento della frequenza dei fulmini.

I danni causati dai fulmini nelle foreste sono spesso difficili da rilevare e sono stati studiati sistematicamente solo in poche località. Finora, non era chiaro quanti alberi nel mondo muoiano ogni anno a causa dei danni diretti causati dai fulmini.

Lo studio

Ora il team di ricerca del TUM ha sviluppato il primo metodo per stimare quanti alberi siano così gravemente colpiti dai fulmini da morire. La loro conclusione è che l’impatto ecologico dei fulmini è stato sottovalutato. Mentre studi precedenti si concentravano su osservazioni sul campo in singole foreste, i ricercatori del TUM hanno adottato un approccio matematico. Hanno ampliato un modello di vegetazione globale ampiamente utilizzato integrando dati osservativi e modelli globali di fulmini.

“Ora siamo in grado non solo di stimare quanti alberi muoiono ogni anno a causa dei fulmini, ma anche di identificare le regioni più colpite e di valutare le implicazioni per lo stoccaggio globale del carbonio e la struttura forestale”, spiega Andreas Krause, autore principale dello studio e ricercatore presso la Cattedra di Interazioni Terra-Superficie-Atmosfera.

Secondo le loro stime, i fulmini uccidono circa 320 milioni di alberi all’anno, pari al 2,1-2,9% della perdita annua di biomassa vegetale.

“La maggior parte dei modelli climatici prevede un aumento della frequenza dei fulmini nei prossimi decenni, quindi vale la pena prestare maggiore attenzione a questo disturbo ampiamente trascurato – afferma Krause – attualmente, la mortalità degli alberi causata dai fulmini è più elevata nelle regioni tropicali. Tuttavia, i modelli suggeriscono che la frequenza dei fulmini aumenterà principalmente nelle regioni a media e alta latitudine, il che significa che la mortalità dovuta ai fulmini potrebbe diventare più rilevante anche nelle foreste temperate e boreali”.