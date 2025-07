Incendi, oltre 100 roghi tra Sicilia e Sardegna oggi: mezzi aerei in volo

MeteoWeb

Sono oltre 100 gli incendi registrati nella giornata di oggi tra Sicilia e Sardegna: ecco un riepilogo di questa giornata di fuoco sulle due Isole Maggiori. Venti incendi segnalati oggi sul territorio regionale sardo dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tre dei quali stanno richiedendo l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo sta interessando rimboschimenti, incolti, seminativi e pascoli alberati, nell’agro del Comune di Barumini, località Bacch’e Tremontis. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale del Nucleo Gauf Cfva di Cagliari, dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto, Sorgono, San Cosimo e Fenosu (Super Pume). Sono, inoltre, intervenuti due Canadair provenienti da Olbia, due squadre dell’Agenzia Forestas, Barumini-Centro Urbano e Nurallao-Corte Sa Stella, una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanluri, una squadra dei Barracelli di Tuili, una squadra di volontari di Villanovafranca-Prociv.

Il secondo incendio, anche questo ancora in corso, si è verificato nell’agro del Comune di Sindia, località Riu Carabusu e fiamme stanno bruciando macchia mediterranea, seminativi, pascoli. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer, coadiuvato dal personale Cfva-Gauf di Nuoro, Cfva di Bolotana e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Bosa, Anela, Farcana e Alà dei Sardi (Super Puma). È, inoltre, intervenuto un Canadair proveniente da Olbia. Sul posto stanno operando una squadra di Vigili del Fuoco di Macomer, tre squadre dell’Agenzia Forestas: Macomer-S.Antonio, Giave-Cossoine e Bolotana-Bardosu.

Il terzo rogo, anche questo ancora attivo, è avvenuto nell’agro del Comune di San Sperate, località Is Concas, dove stanno bruciando pascoli alberati, canneti e coltivi. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula. Sul posto sono intervenuti i volontari Monastir-Orsa Santa Lucia e San Sperate-N.O.V.A. Orsa, una squadra dell’Agenzia Forestas Monastir-Santa Lucia, i Vigili del Fuoco di Cagliari.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi per la giornata di domani, martedì 15 luglio, in cui è prevista allerta gialla (pericolosità media) in tutta l’isola, ad eccezione del settore sudoccidentale e dell’estremo nord dell’isola, dove sarà in vigore l’allerta arancione (pericolosità alta). In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.

83 incendi oggi in Sicilia: Catania la provincia più colpita

Sono 83 gli incendi che si sono registrati oggi su tutto il territorio regionale della Sicilia. Di questi, 27 risultano ancora attivi. Le province più colpite sono Catania, con 22 incendi totali (10 ancora in atto); Caltanissetta, con 19 episodi (6 ancora attivi); e Agrigento, con 12 incendi (4 in corso), ma sono stati interessati anche i territori di Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Nella maggior parte dei casi (57) si tratta di roghi che hanno interessato la vegetazione, solo cinque i casi di incendi boschivi e 21 quelli classificati come “Altro”.

Impegnate dalle prime ore del giorno per il contrasto agli incendi le squadre operative del Corpo Forestale della Regione Siciliana, coordinate dalla Sala operativa regionale, assieme alle unità dei Vigili del Fuoco. Il sistema regionale è supportato dalle strutture della Protezione Civile e dalle associazioni di volontariato che operano nelle zone interessate per garantire assistenza logistica e operativa. In cinque casi critici è stato necessario l’impiego di mezzi aerei, con azioni di spegnimento che hanno coinvolto quattro Canadair e gli elicotteri regionali.

Gli interventi aerei sono stati eseguiti nei territori di Mazzarino, nel Nisseno, per incendio boschivo; e ancora per incendi urbani a Belpasso e Castiglione di Sicilia, nel Catanese, e a Buccheri, nell’area di Siracusa; infine, a Itala, in provincia di Messina, per incendio di vegetazione. A Mazara del Vallo, in località Tre fontane, nel Trapanese, un incendio si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni e i Vigili del Fuoco hanno richiesto il supporto delle organizzazioni di volontariato, coordinate dalla Protezione Civile regionale. Le località coinvolte dalle fiamme includono Mazzarino, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Buccheri, Itala, Vizzini, Mineo, Scordia, Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Butera, Resuttano, Serradifalco, Mineo, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, Aidone, Troina, Itala, Castellana Sicula, Mazara del Vallo e Buccheri.