Incendi Abruzzo, situazione sotto monitoraggio: la prefettura di Chieti in allerta per l’evoluzione dei fronti di fuoco

Resta sotto particolare attenzione, anche in virtù della variabilità delle condizioni meteorologiche, la situazione dell’incendio che ieri ha interessato una parte del territorio di Archi: attualmente la configurazione e direzione del fronte di fuoco non ha reso necessario procedere ad ulteriori attività di sgombero ed evacuazione della popolazione. Unitamente alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco, ha operato ininterrottamente un mezzo aereo Ericsson-64 messo a disposizione dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Per quanto riguarda il Comune di Ortona, le aree interessate dai focolai ieri, presidiate nel corso della notte, sono in fase di cessazione, salvo, nel corso della mattinata, la recrudescenza di un focolaio prontamente domato. Lo rende noto la Prefettura di Chieti evidenziando che il Centro Coordinamento Soccorsi, istituito ieri, ha proseguito ininterrottamente oggi nello svolgimento delle attività di monitoraggio di alcuni fronti d’incendio tutt’ora persistenti nel territorio del Comune di Archi e non del tutto domati in quello del Comune di Ortona. E che resta operativo in vista del monitoraggio di tali situazioni, tutt’ora suscettibili di evoluzione.

Le attività di monitoraggio e presidio sono state assicurate la scorsa notte dai Vigili del Fuoco, coadiuvati da un’ulteriore colonna mobile proveniente da L’Aquila, supportato dalle unità di Volontari coordinate dalla Sala Operativa presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Alle riunioni di oggi del Ccs, presiedute dal Viceprefetto Vicario, Valentina Italiani, coadiuvato dal Dirigente Reggente dell’Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, Nicola Ciarcia, hanno partecipato i Sindaci dei due Comuni, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Comandante del Centro Documentale dell’Esercito.