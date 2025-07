Incendi Albania: 21 roghi nelle ultime 24 ore, nove ancora attivi

MeteoWeb

Il Ministero della Difesa albanese riferisce che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 21 incendi, di cui nove ancora attivi e uno sotto monitoraggio. Gli incendi ancora attivi si trovano nel villaggio di Gure Lura, intorno al Lago Nero (Liqeni i Zi), a Fusa e Melave. Un mezzo aereo antincendio italiano è intervenuto per contribuire a spegnere i roghi. Gli incendi sono concentrati principalmente in aree boschive e verdi, per un totale di oltre 32 ettari bruciati.

Nelle ultime 24 ore, un totale di 51 veicoli antincendio e 684 forze operative sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento. Nel frattempo continua a rimanere attivo il rischio “Alto” per incendi boschivi in tutte le regioni dell’Albania.